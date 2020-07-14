軟銀擬出售英國晶片商Arm Holdings

外媒引述消息人士指，日本軟銀集團正考慮全售或部分出售英國晶片設計公司Arm Holdings，亦考慮將後者進行上市。

軟銀在4年前以320億美元收購Arm，其後曾表示打算將Arm回歸到公開市場。由於軟銀目前正受到著名維權投資者辛格旗下Elliott Management的施壓，需要從各種途徑釋放公司的現金價值，因此出售Arm的計劃可能變得更加迫切。

軟銀此前已表示，計劃出售至多410億美元的資產，以支撐其陷入困境的資產負債表，同時用來回購公司自身的股票。

報道指，軟銀已經就出售Arm的計劃，聘請了高盛作為顧問，而現時仍處於初步階段，未知金融市場及相關行業人士對Arm的興趣有多大，至於軟銀亦有可能不作任何舉動。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626