【產經專題】「疫」市生意縮九成　找換店難做爆倒閉潮

疫情蔓延下各國封關已成常態，香港旅遊業持續陷入寒冬，縮窄找換店的生存空間，加上年內人民幣匯價走勢波動，更使「坐貨」的匯率風險增加，找換店紛減少囤積人民幣或擴闊買賣差價應對。有本地找換店負責人大呻，自港府封關後生意額直插九成，料同業「頂唔到幾耐」，直言倒閉潮僅剛剛開始。

找換店主要客人為外出旅遊的本地年輕人，隨着各國實施旅遊禁令，兌換外幣的需求急劇下滑。本地找換店負責人何先生坦言，該店生意額由平均每日120宗交易，銳減至僅10餘宗，擔心隨着本地失業率持續攀升，「就算關口解封，港人都無閒錢去旅行」，對今年全年業務表現極為悲觀。

找換店業務涉及大量資金往來，可幸人民幣兌換業務的影響相對輕微。何先生指，雖然內地遊客絕迹香港，令人民幣現鈔的兌換需求大減，但不少港人在內地經營生意，匯款業務變相為找換店帶來喘息空間。儘管早前內地擬推《港區國安法》時，港人曾一窩蜂到找換店兌換美元，但暢錢熱潮只持續數周，目前交易量已回復淡靜。

隨疫情及中美緊張關係變化，年內人民幣反覆波動，銀行界人士坦言，找換店主要透過買賣貨幣的差價套利，需變招應對匯率風險，例如擴闊人民幣與港元之間的買賣差價，預留更多緩衝空間，另可透過外匯交易平台平盤，減少「坐貨」等。

不過，面對目前劣境，不少找換店大感無奈。另一間找換店負責人表示，行業競爭十分激烈，以致利潤空間大幅縮窄，如平常1萬元人民幣的交易額，利潤僅約30至50港元，需靠「薄利多銷」形式挽救頹勢。

近月人民幣匯價急速升值，並曾收復七算關口，該負責人指，為防高價收貨後匯價急跌，目前每千元人民幣兌港元的買賣價差，已闊見逾10元，較正常水平3至5元高兩至三倍。據東網觀察，周一太子有找換店的買賣價差更超過25元。

牛記找換店負責人蕭先生認為，找換店無力控制遊客數目，業務表現極為「被動」，直言近月遊客銳減已令生意大受打擊。公司開源無門惟有節流，例如擱置擴展計劃、削減員工成本等。蕭氏期望，若疫情於年底消退，及鄰近地區放寬關口限制，公司生意額能夠反彈五成。

近日疫情再有社區爆發迹象，進一步加劇店舖經營壓力，有找換店負責人透露，至今已經有不少同業倒閉，或者不再向海關續牌經營，直言「部分行家仍苦苦支撐，但相信唔頂得幾耐」。事實上，年初至今香港找換店數目已明顯減少，根據香港海關統計資料，持牌金錢服務經營者的數目由去年底的1,496間，減少15.37%或230間，至今年六月份的1,266間。

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