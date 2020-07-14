中教控股：新學年招生學額總數增27%

公司指出，受惠於專升本課程學額的強勁增長，集團高等教育學校的招生學額亦相應增加。 於2020年2月，中國國務院決定大幅擴大供專科畢業生入讀的本科課程，讓更多專科畢業生亦有機會繼續學業，以取得本科學歷，而集團於中國的高等教育學校均已獲准大幅增加招生。

對於新校區建設方面，其中廣東白雲學院位於廣東省廣州市建設新校區，新校區總佔地約750畝，建設分為兩期，第一期可容納8,000名學生，並已於2019年9月投入使用，第二期可容納1.8萬名學生，已按計劃動工，預計將於2021年夏天竣工。

廣州大學松田學院位於廣東省肇慶市建設新校區，新校區總佔地約1,500畝，設計可容納3萬名學生。目前第一期建設已動工，佔地面積約366畝，可容納1.3萬名學生。預期第一期將於2021年9月竣工，並迎接新生。

另外，為響應中國的教育部門鼓勵獨立學院轉設的政策，集團正積極將旗下3所獨立學院轉設為民辦高校。中國的教育部門審批轉設的速度已明顯加快，於2020年上半年，全國共有14所獨立學院的轉設獲得批准。集團預期，轉設將締造重大機遇以進一步提高質素及擴大招生人數。

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