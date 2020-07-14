昊天發展設合營開發用於治療肝病等項目

合營公司於成立後應分別由Aceso Life Science及Promethera Biosciences擁有60%及40%。

公司預期，合營公司將於中國在開發及商業化新一代肝臟再生醫學方面擁有強大的競爭力。成立合營公司亦符合公司擴大於保健行業之發展計劃，從而提升集團之競爭力及創新能力。此將進一步推動集團的業績增長。

另外，公司將認購由Promethera Biosciences發行的本金額最多1,000萬歐元(約8,760萬港元)的可換股債券，分兩批等額發行。可換股債券可按轉換價值約2.1億歐元(約18.42億港元)轉換為Promethera優先股。如獲悉數轉換後，公司將持有Promethera Biosciences經擴大之已發行股本約4.14%。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626