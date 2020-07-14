天津創業環保擬發行A股 集資不逾18億人民幣
2020年07月14日 07:05
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天津創業環保股份(01065)公布，於2020年7月13日舉行的董事會會議上，董事會批准擬向3名特定投資者(包括市政投資、長江生態及三峽資本)發行約3.23億股(含本數)新A股。非公開發行A股的集資總額料不逾18億元人民幣(下同)(含本數)，發行價為每股5.56元。
作為非公開發行A股的一部分，於2020年7月13日，公司與市政投資訂立市政投資認購協議。據此，市政投資同意附條件按發行價以2億元認購根據非公開發行A股將發行的35,971,223股A股，佔非公開發行A股項下擬發行A股總數約11.11%。
同日，公司與認購人一及認購人二訂立戰略投資者認購協議。據此，認購人一及認購人二與公司約定若干戰略合作事宜。認購人一同意附條件將按發行價以10億元認購根據非公開發行A股股份將發行的179,856,115股A股，佔非公開發行A股股份項下擬發行A股總數的55.56%。認購人二同意附條件將按發行價以6億元認購根據非公開發行A股股份將發行的107,913,669股A股，佔非公開發行A股股份項下擬發行A股總數的33.33%。
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