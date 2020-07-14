新股專輯：祖龍娛樂超購122倍　華夏視聽教育定價3.1元

中國乙醇生產系統供應商中科天元香港公開發售錄得超購8.44倍，每手4,000股計，認購1手中籤率為8.51%，要認購18手即7.2萬股才可穩獲1手。該股的每股發售價定為0.98元，為招股價下限定價，集資淨額約2,500萬元。

內地遊戲發行商新娛科控股每股發售價定為1.63元，為招股價下限定價，集資淨額約9,070萬元，香港公開發售部分錄得超購4.59倍，每手2,000股計，認購1手中籤率為25.02%，要認購15手即3萬股才可穩獲1手。

華夏視聽教育香港公開發售部分錄得超購33.64倍，每手1,000股計，認購1手中籤率為50%，要認購3手即3,000股才可穩獲1手。該股的每股發售價定為3.1元，為招股價範圍上限，集資淨額約13.32億元。

內地房地產開發商港龍中國地產香港公開發售部分認購不足，僅錄0.28倍認購，每股發售價定為3.93元，接近招股價範圍3.6至4.1元的中間價，集資淨額約14.69億元。

內地中小學課後教育服務商大山教育每股發售價定為1.25元，集資淨額約2.03億元，香港公開發售錄得超購3.09倍，每手2,000股計，認購1手中籤率為50%，要認購15手即3萬股才可穩獲1手。

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