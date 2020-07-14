君實生物夥Revitope研發新一代T細胞嵌合活化腫瘤免疫療法

根據協議，雙方將利用Revitope的雙抗原導向T細胞嵌合活化技術平台和公司的抗體技術平台合作研發新一代T細胞嵌合活化腫瘤免疫療法。Revitope將負責針對公司所挑選靶點設計5組不同的TEAC腫瘤免疫療法藥物。公司將獲得協議中產品在全球範圍內的獨佔許可。

雙方將在發現階段進行合作，公司將主導協議中TEAC分子的臨床開發和商業化。公司將向Revitope Limited支付一筆首付款。針對每組TEAC分子，Revitope Limited將有可能另外獲得研發和商業化里程碑款，外加淨銷售額的銷售分成。

公司承諾，將按照雙方同意的條款和條件，在遵守所有適用法律的前提下以1,000萬美元對Revitope Oncology進行股權投資，獲得的股份轉換後佔Revitope Oncology總股本的9.99%。

Revitope Oncology是一家私營腫瘤藥公司，專注於開發以創新型腫瘤特異性抗體為基礎的生物療法，其總部位於美國馬薩諸塞州劍橋市。

另外，公司宣布已完成A股發行，A股將於周三(15日)在上海證券交易所科創板上市並開始買賣。

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