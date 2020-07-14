【專家點評】外資流入券商A股　利好股價

2020年7月6日，金融行業各板塊指數均出較大漲幅，其中，券商板塊領漲，漲幅達到9.77%，多隻券商股漲停。我們認為，今次券商的行情主要受以下因素推動；首先，市場成交額顯著上升，加上商業銀行券商牌照試點有望開放，催化券商股板塊估值上行。自7月2日起，A股市場連續三個交易日成交額突破1萬億元人民幣，與此同時，依據媒體報道，證監會計劃向商業銀行發放券商牌照，或從幾大商業銀行中選取至少兩家試點設立券商，引發市場對金融行業併購與混業經營的預期，利好板塊估值提升。

7月2日以來，北向資金淨流入已連續第三個交易日超過100億元人民幣，七月累計資金淨流入439.61億元人民幣，單是七月六日一天，券商板塊主力資金淨流入236.79億元人民幣，成為板塊單日領漲的主要因素。

截至六月底，券商板塊累計下跌5.96%，在申萬二級行業指數104個行業中排名73，補漲空間相對較大，率先受惠於今輪行情。今年以來，多項涉及直接融資的重大利好政策持續發布，再融資規全面鬆綁，企業債、公司債註冊制實行，創業板註冊制落地，新三板轉板上市機制出台，科創板建設推進，再融資管理辦法公開徵求意見，為企業上市提供新的渠道，紅籌企業申報科創板事項明確，政策助力直接融資大發展，多方面擴大了券商投行業務的空間，加快完善資本市場基礎制度，更好地保護和提升投資者活躍度。

T+0等交易層面制度推進預期提升，資本市場深化改革過程中，不僅會為行業帶來新的業務機會，還會提振傳統業務利潤率。

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