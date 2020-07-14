【專家點評】陳蓓敏：神州控股受惠「新基建」熱潮
2020年07月14日 07:45
東網電視更多新聞短片
特朗普終於戴上面罩露面，仍堅持秋季復課的指令。上周五美股三大指數做好，道指重返26,000點關口，納指一個月累升逾一成。本周市場觀望美企公布業績，打頭陣將是金融板塊。歐洲央行將在周四議息，估計無論在息率和買債規模皆會按兵不動。
國家衞健委宣布6天無新增病例，有7宗為輸入病例，內地多區域解除隔離，恢復運作。滬綜指重返3,400點關，隨着人民幣呈強，疫情個案受控，經濟數據反彈，市場對A股走勢有信心。筆者對第三季內地經濟和股市表現樂觀。香港新確診病例增，令人憂慮，恒指跟外圍做好，仍呈上落市格局。
個股方面，神州控股(00861)為內地數一數二大數據服務集團，日前發盈喜，預期中期純利有逾757倍升幅，至約2億元。公司積累三十多年金融行業經驗和技術，自主研發創新的分布式應用平台及銀行核心業務系統，可打通金融機構與不同行業的場景，有利收集大數據作不同應用。受惠智慧城市研發，令軟件產品開展大數據的深度挖掘利用。集團旗下神州信息已擁有逾700個金融機構客戶。產品「燕雲DaaS」贏得國家科學技術一等獎，並因此獲長春、唐山市高額數碼化建設項目。「新基建」發展前景優良，建議候低吸納，目標價8.38元，跌穿5.7元止蝕。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士)
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！