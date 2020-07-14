【專家點評】陳蓓敏：神州控股受惠「新基建」熱潮

特朗普終於戴上面罩露面，仍堅持秋季復課的指令。上周五美股三大指數做好，道指重返26,000點關口，納指一個月累升逾一成。本周市場觀望美企公布業績，打頭陣將是金融板塊。歐洲央行將在周四議息，估計無論在息率和買債規模皆會按兵不動。

國家衞健委宣布6天無新增病例，有7宗為輸入病例，內地多區域解除隔離，恢復運作。滬綜指重返3,400點關，隨着人民幣呈強，疫情個案受控，經濟數據反彈，市場對A股走勢有信心。筆者對第三季內地經濟和股市表現樂觀。香港新確診病例增，令人憂慮，恒指跟外圍做好，仍呈上落市格局。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士)

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