【市前重點睇】納指挫逾2%　金價守1800美元關

●美匯指數企96.46，離岸人民幣(CNH)見7.0021，港匯高見7.7504，美元兌日圓處107.28，歐元升上1.135，英鎊跌至1.2559。金價回落至1,801美元。布油跌至42.72美元，紐油低企39.58美元。道指期貨升約百點。

●美國6月政府預算赤字達到8,641億美元，創單月歷史新高，預期赤字8,630億美元，前值赤字3,988億美元。

●對於第三季美國國內生產總值(GDP)表現，達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭指，隨着疫情復燃，恐將熄滅美國經濟反彈，同時熄滅增長。

●美國10年期國債孳息率跌2.63點子，報0.6184厘。

●港股ADR指數收報25,529點，跌242點或0.95%。

●即月恒生指數夜期收報25,850點，升101點，高水78點，成交22,855張。

●紐約8月期油收報每桶40.1美元，跌0.45美元或1.11%；布蘭特9月期油收報每桶42.72美元，跌0.52美元或1.2%。

●紐約8月期金收報每安士1,814.1美元，升12.2美元或0.7%，結束連續兩日下跌。

●外媒引述消息人士指，日本軟銀集團正考慮全售或部分出售英國晶片設計公司Arm Holdings，亦考慮將後者進行上市。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626