【市前重點睇】納指挫逾2% 金價守1800美元關
2020年07月14日 07:53
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●美匯指數企96.46，離岸人民幣(CNH)見7.0021，港匯高見7.7504，美元兌日圓處107.28，歐元升上1.135，英鎊跌至1.2559。金價回落至1,801美元。布油跌至42.72美元，紐油低企39.58美元。道指期貨升約百點。
●道指收報26,085點，升10點或0.04%；標指收報3,155點，跌29點或0.94%；納指收報10,390點，跌226點或2.13%。 https://bit.ly/32rreYr
●美國6月政府預算赤字達到8,641億美元，創單月歷史新高，預期赤字8,630億美元，前值赤字3,988億美元。
●對於第三季美國國內生產總值(GDP)表現，達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭指，隨着疫情復燃，恐將熄滅美國經濟反彈，同時熄滅增長。
●美國10年期國債孳息率跌2.63點子，報0.6184厘。
●港股ADR指數收報25,529點，跌242點或0.95%。
●即月恒生指數夜期收報25,850點，升101點，高水78點，成交22,855張。
●紐約8月期油收報每桶40.1美元，跌0.45美元或1.11%；布蘭特9月期油收報每桶42.72美元，跌0.52美元或1.2%。
●紐約8月期金收報每安士1,814.1美元，升12.2美元或0.7%，結束連續兩日下跌。
●英國富時100指數收報6,176點，升80點或1.33%；法國CAC指數收報5,056點，升85點或1.73%；德國DAX指數收報12,799點，升166點或1.32%。 https://bit.ly/3gOfPFU
●外媒引述消息人士指，日本軟銀集團正考慮全售或部分出售英國晶片設計公司Arm Holdings，亦考慮將後者進行上市。
●【產經專題】「疫」市生意縮九成，找換店難做爆倒閉潮。 https://bit.ly/2OoNHwK
●黎智英續變賣資產救亡！出售台灣土地套16億港元。 https://bit.ly/2DF3zJy
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