【樓民熱話】新冠肺炎重臨　舖位價格愈冧愈大鑊？

近日香港新冠肺炎疫情愈演愈烈，每天都有數十宗確診個案，各區商戶生意大受打擊，料舖位租值及價格會愈冧愈深。自政府推出保就業計劃，加上近日市民獲回水1萬元，所謂的「報復式消費」令商戶引頸以待，但目前已胎死腹中，小商戶失去繼續堅持的理由，勢必進一步爆發「執笠潮」。仲想買舖投資，不了...

睇淡舖位有三大原因。當中最重要是，全球對於預防新冠肺炎束手無策，雖然疫苗有可能於年底研發成功，但以目前國際形勢，由滿足各國自用，再到出口滿足香港所需，隨時要等多一年半載。照這樣估算，至少明年中才有望走出零售谷底，至於回到2017年前的巔峰零售市道，更屬天方夜譚。

再者，疫情下來港旅客數量持續低企，據香港旅遊發展局5月份的訪港旅客統計，5月來港旅客僅8,139人次，按年跌99%；而今年1月至5月僅錄約350萬人次來港，對比去年同期約2,973萬人次，大跌近9成。而在可見將來，內地客及國際旅客都很難回復舊觀，對零售及舖位影響甚大。

最後是疫情改變了消費模式，就連香港人都開始習慣了網上交易，更遑論早已盛行的內地人。零售生態劇變，許多大型商店都進軍網購業務，例如ZARA及H&M等為港人熟悉的時裝公司。

目前，舖位租務市場可謂水深火熱。據戴德梁行報告，截至今年第二季，四大熱門商業區的舖位空置嚴重，尤其是旺角區，空置率高達23.6%，較去年底勁升10.9個百分點；中環區為12.7%；尖沙咀空置率報11.9%；銅鑼灣達7.9%。空置率高令租金下調，上半年四大購物區的舖租明顯回落，跌幅介乎27.9至36.3%，最嚴重地區為銅鑼灣，該區第二季舖位平均呎租為969元，較半年前挫逾近4成。美聯工商舖更預測，全年核心區舖位售價及租金跌幅將高達40至50%。

淡市中，不時傳出舖位投資者止蝕離場個案。早前傳旺角通菜街雙號地下，面積1,000方呎，以4,900萬元易手，較2015年的5,150萬元買入價，帳面蝕讓約250萬元。亦有業主變陣，改長約為短租「頂住先」，代理指，尖沙咀海防道及漢口道交界一個800方呎的舖位，短租予賣碗碟等雜貨的散貨場，月租逾10萬元，較高峰時月租85萬元勁冧近9成。

傳統智慧話「一舖養三代」，舖位比住宅更具投資價值，因為舖位可以做生意、謀生；又可以租予其他人，繼續錢搵錢，而且買賣限制少於住宅，原以為是「冇得輸」的投資項目，但最近都屢見損手個案。那麼世界上還有甚麼必贏的投資工具？

東網財經專欄作者 林南冧

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