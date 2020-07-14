【專家點評】古勝：金蝶國際盈警 追唔追得過？
2020年07月14日 08:15
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港股反覆整固，尋日高開低收，高低波幅近400點，最終升44點收報25,772點，成交額1,712億港元。雖然目前已見降軌趨向，惟未跌穿10天線25,500點水平，暫時毋須過於憂慮，恒指技術上未見轉壞，仍屬橫行階段。惟近日中美關係又見暗湧，後市慎防出現較大的調整。
近月升幅甚大的金蝶國際(00268)早前公布，料今年上半年錄2億至3億元人民幣的虧損，去年同期盈利約1.09億元人民幣。另大行里昂發表報告料，金蝶國際因疫情而錄得虧損，惟雲Cosmic服務及生態系統建設才是重點，更指今年上半年雲業務收入按年升逾45%，上調其目標價至23.2港元，維持「買入」評級。
睇走勢，金蝶國際昨上午最低見17.06元，一度大跌逾11%，貼近20天線17元後見支持，下午跌幅收窄，最終收報18.78元，微跌2.7%，重回10天線樓上。進取者，可於18.3附近小注博入，短線阻力為21元；至於保守者，則宜留意10天線能否守住再作決定。
東網財經專欄作者 古勝
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