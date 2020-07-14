華潤置地6月總合同銷售額按年增長11.6%

期內，投資物業實現租金收入約10.78億元，按年增長3.8%。2020年累計投資物業實現租金收入約51.06億元，按年下降11.8%。

另外，6月份集團在惠州、南昌、義烏、青島、上海、瀋陽、北京及寧波收購8幅地塊，總樓面面積約1,535,853平方米。集團就該土地收購應付的權益土地出讓金約為118.6億元。

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