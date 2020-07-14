【趕出貨】二手見紅單日3宗　翰林峰辣招盤蝕140萬

新冠肺炎第三波爆發，更多業主睇淡後市，二手樓市單日至少出現3宗帳面蝕讓個案。其中西營盤翰林峰一個開放式單位，原業主持貨僅一年多，劈價後賣610萬港元，連同辣招稅支出，期內損手逾140萬元離場。紅磡何文田山畔及屯門滿名山亦錄得同類成交。

7月至今市場至少錄9宗住宅帳面貶值買賣。利嘉閣何詠詩稱，上述翰林峰3座高層D室，實用面積約199方呎，上月於市場叫價650萬元放售，近日減價40萬元轉手，減幅約6%，呎價30,653元。原業主去年5月以697.6萬元購入，是次成交價帳面低約12.6%，另須付金額約61萬元的10%額外印花稅。

何文田山畔再錄蝕讓走貨。美聯鄭桂鈺指，單位為2座一個低層戶，實用面積381方呎，曾作收租用途，在去年中放售，叫價最高曾達900萬元。單位最終累減150萬元或約16.7%，以750萬元轉售，呎價19,685元。據了解，單位購入至今不足5年，帳面貶值逾10萬元。

她認為，疫情轉差，政府應加快撤辣，釋放樓市購買力，讓資金流入物業市場，振興香港經濟，才可以穩定民心。

市場消息表示，屯門滿名山滿庭1座低層單位，實用面積593方呎，以約670萬元售出，呎價約11,298元，但較2016年購入價低逾10萬元。資料顯示，該單位原業主以「1838一按計劃」入市。

此外，大額豪宅亦未能幸免，市場人士透露，九龍站君臨天下一個單位，市傳獲買家出價約4,500萬元洽購，較開價低約500萬元。若有關成交落實，原業主持貨5年帳面要蝕價離場。

事實上，近日業主紛紛擴大議價幅度出貨。中原趙鴻運稱，鰂魚涌太古城業主本周起提高議價空間介乎3至4%，屋苑過去兩日連錄6宗買賣。當中廬山閣高層B室兩房則王，剛以1,145萬元轉手，呎價19,440元。據了解，同類型龍山閣中層單位本月曾售1,200萬元，是次高層戶低約4.6%。

同時，市傳紅磡海濱南岸1座中層三房戶，實用面積590方呎，降價90萬元後，以1,040萬元賣出。據悉，單位去年曾作內部轉讓，現時出貨須付辣招稅，但原業主仍將物業出售。

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