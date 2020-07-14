【專家點評】林嘉麒：美股業績期慎防淡友發難

當然，投資者要慎防美國白宮或特朗普於短期再出招，假如不幸成真，找數的便是投資者了。再者，上周有報道指，中國國營銀行已在準備應急方案，以對應美國有可能出現的制裁行動。假如變成事實的話，金融市場一旦被拖低，中國經濟及股市壓力就變得相當大了，受累的也會是美國。

另一方面，美國參眾兩院早前已通過《香港自治法案》，法案容許對個人或實體施加制裁，亦容許向與被制裁人士或企業有緊密交易的金融機構施以制裁。目前法案仍待總統特朗普簽署。一旦通過，市場會有新一波的調整了。

外圍方面，暫時風平浪靜，惟要小心今個星期風起雲湧。本周焦點是美股將揭開藍籌季績期，新冠肺炎對華爾街股市衝擊將進一步浮現。打頭陣的有百事可樂；周二由多間銀行接棒，包括摩根大通、富國、花旗；周三公布的有高盛、聯合健康、美國鋁業等；周四公布的是美銀、摩根士丹利、強生、雅培藥廠、台積電、Netflix；周五公布的包括貝萊德等等。

業績期開始前，已有分析員預期標指成分股平均利潤跌幅為44%，將會是二○○八年第四季的67%跌幅以來最差。金融類企業料最受創，平均利潤跌幅超過52%。本周美國多間銀行公布業務，稍有差池，將成為投資者沽貨藉口。

某程度上，企業第二季季績將會全面反映受到疫情重創的程度。疫情影響企業季績，人人皆知，業績結果是重要，但最重要的是管理層對於未來營運情況的預期，對前景的看法、疫情下的發展新方向，從而讓大行分析員推算最新的未來業績預測。

我們要知道，美股在低位反彈不少，儘管大部分投資者已預示了，或心理上接受了季績差。然而，最終股價的表現會是投資者用錢決定的結果，美股在業績期怎樣走就變得非常重要。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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