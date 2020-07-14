【專家點評】陳正犖：內地為股市降溫屬長線利好

近期A股市況熾熱，內地政府部門採取措施，試圖為投資者過分樂觀情緒降溫。先有中證監公布，258間非法從事場外配資提供「炒股貸款」的平台名單；之後國有基金接連趁市旺減持股份，當中社保基金計劃減持人保最多2%股份，規模較小的國家集成電路產業投資基金則打算減持三隻A股；剛過去周末，銀保監亦出招，預告將調查銀行資金違規流入樓市及股市，重申禁止銀行、保險機構違規參與場外配資，進一步暗示當局對2015年孖展助長股市泡沫的場面或重演，持零容忍態度。

整體上我們對相關行動持正面看法，或減慢內地股市升勢，有助吸引更多投資者逐步入市，未來或繼續展現溫和向上趨勢，更能反映經濟復甦的基本因素，目前內地整體政策論調仍對股市帶來支持。

中資金融股方面，銀保監預警內銀今年盈利或出現負增長，我們認為內銀可能面臨更大政治壓力，第二季起需要提高不良貸款入帳及撥備，預期很多上市內銀尤其是五大中資行，第二季起盈利按年計或由升轉跌，這或導致削減全年派息比率(最終決定仍視乎財政部審批)，市場仍未充分反映這隱憂，或限制內銀股價表現。股份制銀行盈利增長亦可能減慢，不過增幅料仍高於五大行，因為五大行需要跟隨指引的政治壓力較大。內銀短期受不明朗因素困擾，不過長遠我們認為行動屬利好，始終將負面的財務訊息盡快對外公布，可以紓緩投資者對內銀低估不良貸款的疑慮，這亦是內銀估值長期低迷的原因，改善後亦可為盈利長遠帶來更大的緩衝。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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