【港股開市】大型科網股回吐　汽車股受壓

道指期貨升近百點，港股開市偏軟。恒生指數跌108點或0.42%，報25,663點；國企指數低開66點或0.63%，報10,509點。

納指急挫逾2%，大型科網股顯著回吐。騰訊低開2.2%報529港元，拖低恒指67點。阿里巴巴跌3.9%報244.4元；美團點評跌2.9%報200元。小米集團跌2%；京東及網易挫4.8%及3.8%。

其他重磅股普遍向下，滙豐控股跌0.6%；中國平安跌0.7%；建設銀行跌0.8%；中國海洋石油跌0.9%；香港交易所跌1.4%；中國移動跌0.2%；友邦保險及工商銀行無起跌。

昨日急升的汽車股有沽壓，吉利汽車及比亞迪股份跌2.9%及4.2%，是表現最差藍籌及國指成分股；華晨中國跌3.8%。

銀河娛樂及金沙中國兩隻濠賭股逆市升11.1%及8.1%。粵澳兩地政府溝通協商決定，自周三(15日)上午6時起，對從粵澳口岸進入廣東省人士不再實行集中隔離14天醫學觀察。

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