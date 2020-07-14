【外匯點評】熊俊傑：中美數據同日公布　人民幣能守7算嗎？

環球金融市場依然受肺炎疫情所支配，情況與兩星期前相比，似乎有明顯分別。由於肺炎疫情在過去一至兩周急劇惡化，出現了第三波爆發情況。市場由初見曙光，再度陷入憂慮環球經濟增長會再受到極大衝擊的狀態。

從經濟數據看到，早前很多企業已恢復招聘活動，上月美國非農就業人數新增480萬個職位。加拿大方面，新增了超過95萬個職位。兩者項數據，同樣大幅好過前值及預期。一些零售商戶，亦隨着政府「解禁」已重新營業。美國ISM非製造業採購經理指數(PMI)由前值45.4上升至57.1，重上擴張水平，亦勝市場預期的50。數據做好，曾令市場憧憬復甦速度較分析所預計的快。不過，隨着疫情進一步惡化，已傳出不少大型企業計劃或開始落實裁員計劃的消息。旅遊業、航空服務業、餐飲業等等，更似乎還未有恢復正常運作的徵兆。

面對極高不確定性的疫情，各國都盡最大努力作出防疫措施及推出經濟援助計劃。因此，每當不同國家公布最新的貿易數據或其他重要經濟數據(特別是勞工就業數據)，再配合當地新增確診個案的發展，該國貨幣都出現不同程度的波動。日內將會公布中國貿易數據，晚上本地時間8時30分會公布美國消費者物價指數(CPI），預料今日美元兌離岸人民幣(USD/CNH)可能會出現一定程度的波幅。

美元兌離岸人民幣(USD/CNH)由7.2跌至周一的7算。基於中國及美國所公布的官方確診個案數字，中國的疫情較美國要好，如果配合出現改善的貿易數據，USD/CNH有望下試6.95，上方阻力參考7.05。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑

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