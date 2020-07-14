中國經濟：6月出口按年增長4.3%　進口升6.2%

中國公布，按人民幣計(下同)，6月份進口按年增長6.2%，預期跌4.7%，前值跌12.7%；期內出口按年增長4.3%，預期升3.5%，前值升1.4%；貿易順差3,289.4億元，預期順差4,250億元。

如按美元計，6月份進口增長2.7%，預期跌9%；出口增長0.5%，預期跌2%；貿易順差464.2億美元。

上半年中國外貿總值按年下降3.2%，降幅比前5個月收窄1.7個百分點。其中，出口跌3%，進口跌3.3%。對美國進出口1.64萬億元，按年下降6.6%。對東盟進出口2.09萬億元，增長5.6%。對歐盟進出口1.99萬億元，下降1.8%。

防疫物資、「宅經濟」產品出口增長較快，機電產品和勞動密集型產品出口降幅均低於總體降幅。上半年，包括口罩在內的紡織品出口增長32.4%，醫藥材及藥品、醫療儀器及器械出口分別增長23.6及46.4%，「宅經濟」消費提升帶動筆記本電腦、手機出口分別增長9.1及0.2%。同期，中國機電產品出口4.52萬億元，下降2.3%，佔出口總值的58.6%；紡織服裝等7大類勞動密集型產品出口1.5萬億元，下降1.4%，佔比19.4%。

從主要商品看，上半年進口鐵礦砂5.47億噸，增加9.6%；進口原油2.69億噸，增加9.9%；進口煤1.74億噸，增加12.7%；進口天然氣4,835.9萬噸，增加3.3%。同期，部分農產品進口增加，其中進口大豆4,504.4萬噸，增加17.9%；進口豬肉212.3萬噸，增加1.4倍；進口牛肉99.7萬噸，增加42.9%。

海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文指出，當前，新冠肺炎疫情下衝擊的世界正在深刻變化，世界經濟深度衰退，國際貿易和投資大幅萎縮。中國外貿發展面臨的不確定、不穩定因素明顯增多，疊加中美經貿摩擦的影響，下半年進出口形勢依然複雜嚴峻。不過，隨着一系列穩外貿政策措施效應的持續釋放，有信心穩住外貿基本盤，努力實現進出口促穩提質。

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