異動股：盈喜兼大行唱好　丘鈦科技曾漲逾4%

丘鈦科技發盈喜，預期截至6月30日止6個月股東應佔綜合溢利可能按年增約50%至90%。大行摩根士丹利將其目標價上調至14.5港元，其股價最多漲逾4%，高見12.42元，最新仍升2.5%，報12.22元，成交逾9,600萬元。

大摩維持丘鈦科技「增持」評級，並將其2020年及2021的每股盈利預測分別上調10%及5%，以反映規格轉移令CCM的均價及毛利率在今年上半年及明年有所改善的因素。至於今年上半年銷量仍低迷，估計CCM混合均價將達到36元人民幣，按年升68%，估計毛利率為9%。因此，預計上半年盈利為3.2億元人民幣，按年升73%。

該公司指出，盈利急升主因1,000萬像素及以上攝像頭模組和3,200萬像素及以上攝像頭模組於攝像頭模組總出貨數量的佔比，分別達約72.8%及27.5%，均超過2019年度全年業績公告中提出的目標，幫助顯著提升攝像頭模組業務的附加值和降低人工、折舊等邊際成本，同時生產自動化升級改造繼續深化，人工成本較去年同期有所優化。

該公司亦修訂攝像頭模組出貨數量，將目標修改為「努力實現2020年度攝像頭模組出貨數量較上年度同比下跌不超過5%至增長約5%」。

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