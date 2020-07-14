【專家點評】麥嘉嘉：科技股超買　宜候低吸

周一提及今年全球銀行業或因受疫情影響而導致貸款損失按年升逾一倍。至於內銀方面，中國銀保監會亦表示，內地銀行的不良資產上升壓力增加。淨息差收窄及損失增加對內銀業績表現將有較大影響，進而影響銀行股派息能力，拖累其股價表現。雖然內銀現價估值吸引，但在盈利前景拖累下，內銀只適合作區間交易。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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