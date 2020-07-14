【專家點評】麥嘉嘉：科技股超買 宜候低吸
2020年07月14日 10:14
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恒指連續兩個交易日挑戰250天線失敗，同時亦受制於反彈0.618倍約26,100點水平。資金似乎轉為流入內需概念股。根據中國汽車工業協會統計數據，6月份中國品牌乘用車按月增長3.4%。內地汽車銷售數據有好轉迹象。在數據支持下，內地汽車板塊有炒作空間。當中，具刀片電池及分拆半導體業務的比亞迪(01211)單日升逾16%，創歷史新高。吉利(00175)則嘗試衝破19.14元阻力。
另一內需概念為食品及飲品板塊，當中，我們較看好啤酒市場。在補庫存持續及天氣較熱推動需求，加上非堂飲快速增長，帶動4月及5月份啤酒產量增長回升。根據國家統計局公布數據，5月內地規模以上啤酒企業產量按年增長14.6%，增幅高於4月的增加7.5%。在消費氣氛好轉下，預料夏季啤酒需求依然暢旺，內地龍頭企業可望最能受惠。華潤啤酒(00291)於內地啤酒行業擁市場領導地位，並且積極拓展高端市場，料有助提升毛利率。
周一提及今年全球銀行業或因受疫情影響而導致貸款損失按年升逾一倍。至於內銀方面，中國銀保監會亦表示，內地銀行的不良資產上升壓力增加。淨息差收窄及損失增加對內銀業績表現將有較大影響，進而影響銀行股派息能力，拖累其股價表現。雖然內銀現價估值吸引，但在盈利前景拖累下，內銀只適合作區間交易。
策略上，繼續看好科技股，以科技股投資為主線的策略仍值得貫徹。港股市場中如騰訊控股(00700)、阿里巴巴(09988)及美團點評(03690)等互聯網公司仍有增長空間，但技術上已處於超買水平，投資者或需等待合適的入場機會。由於本地上市科技龍頭上升動力有減弱迹象，納指則接連破頂反映資金依然追逐環球科技龍頭。科技基金在投資科網龍頭股份的同時，亦避免投資過度集中於個別股份的風險。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
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