港股格局：陳炳強指25300點不容有失

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強指出，近期市場受新冠肺炎疫情，以及中美關係發展兩大不明朗因素困擾，但港股升穿25,300點阻力後仍能企穩其上，相信主要由資金市所推動。他預期此趨勢持續，因此短期毋須太過悲觀，恒指料可守穩兩萬六水平。

他又指，隔晚美股反覆向下，短線或對港股構成一定壓力，兩萬八料為主要阻力所在，下方約25,300點則為關鍵支持，若失守宜再調整投資組合。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626