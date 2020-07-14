港股格局：陳炳強指25300點不容有失
2020年07月14日 10:30
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強指出，近期市場受新冠肺炎疫情，以及中美關係發展兩大不明朗因素困擾，但港股升穿25,300點阻力後仍能企穩其上，相信主要由資金市所推動。他預期此趨勢持續，因此短期毋須太過悲觀，恒指料可守穩兩萬六水平。
他又指，隔晚美股反覆向下，短線或對港股構成一定壓力，兩萬八料為主要阻力所在，下方約25,300點則為關鍵支持，若失守宜再調整投資組合。
中資汽車股有追捧，吉利汽車(00175)具回A概念支持，比亞迪股份(01211)首款搭載刀片電池轎車「漢」亮相，支持兩股日前雙雙破頂。陳認為，新冠肺炎疫情陰霾揮之去，整體汽車行業經營狀況仍未完全改善。近日部分汽車股升幅過急，技術上呈超賣，短線有機會出現調整，吉利汽車或會考驗17港元支持，比亞迪亦有機會下試75元水平，未有貨的投資者宜趁調整再買入，並以升軌底部支持作為止蝕位。
陳炳強又指，有指美國將對抖音國際版TikTok及騰訊(00700)旗下微信採取有力行動，消息料對騰訊不利，短線有機會因此出現技術調整。但由於現時疫情仍然反覆，相信「宅經濟」概念可支持股價表現，上升勢頭料持續。騰訊在500元水平整固後有望重拾升軌，持重貨的投資者可適量減磅，待調整完成再作部署。
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