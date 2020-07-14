【專家點評】邵志堯：新經濟現新工種　直播銷售員

喬布斯(Steve Jobs)在新經濟作了劃時代的變化，2007年推出了第一台智能手機，再配合了網絡通訊的速度提速，便改變了整個世界。十多年前中國仍是發展中國家，沒有多花時間在個人電腦(PC)端，便直接進入了手機端，大大加快了工業革命4.0，兼食正互聯網的大浪潮，除了在數年前成功打敗線下實體商場的網店之外，更出現火紅的「直播銷售」！

現在內地在線直播用戶規模由2016年3.1億增長到今年5.24億(增長69%)，很多網上未被規範的事情。隨着影響日大而需要監管，政府在今年6月份開始將從前叫「帶貨主播」正名為「直播銷售員」，第一批獲取直播專項職業能力證書已發出，成為政府認可的新職業和新工種。

消費者對直播電商有4個較為重要的擔憂，分別是：

1. 主播虛假宣傳

把貨品功效或功能誇大，甚至無中生有，欺騙用戶的信任。

2. 直播數據造假

群眾都是盲目和一窩蜂的，若果多人購買即表示產品質量性價比高，數據造假令到消費者作出錯誤決定。

3. 售後服務缺失

有些貨品可能更換或需要詳細說明才能使用，由於直播電商不是廠家，他們只可能着重銷售，錢拿到手便是一切，並不知道售後服務好才會有回頭客。

4. 支付渠道安全

一線的電商可以在客戶收到貨品後，客戶認為質量滿意和同意之後，才把貨款轉給貨主，但是一些電商沒有這個保障消費者的程序，而令消費者感到疑惑和不安。

各個地方都爭相搶奪直播人才，全國以廣東省參與網紅相關企業最多接近21%，原因是深圳是新科技和新經濟的發源地。杭州是阿里巴巴電商始祖的革命根據地，浙江省以15%緊隨其後。排第三和第四位的是北京和上海分別佔14%和11%，餘下約38%由其餘省份瓜分。

各地為了搶奪網紅人才都提供政策吸引網紅企業落戶，對知名直播平台、規模網紅服務機構、自帶流量的「網紅」等，在金融、稅收、人才購房、子女入學等方面給予支持。上海崇明島最近便頒了一個「特殊人才」戶口給紅唇王子李佳琦。

未來是網紅售貨的世界，整個產業鏈和生態圈需要花多點時間留意和研究，才免得落後於人。

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