全球經貿戰：中國指仍在履行與美貿易協議

海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文表示，上半年中美貿易總值1.64萬億元人民幣(下同)，按年下降6.6%。其中，對美出口1.25萬億元，下降8.1%，自美進口3,956.2億元，下降1.5%，貿易順差8,517.4億元，減少10.8%。

李氏認為，中美互為重要的貿易夥伴，中美經貿合作也是互利共贏的，中國在應對突發疫情的困難面前，仍然在信守承諾、履行協議。上半年，自美進口降幅低於整體進口1.8個百分點，協議正在得到執行。

他續稱，在當前形勢下，雙邊經貿關係健康穩定發展，對維護中美兩國經濟穩定、對推動全球經濟盡快擺脫疫情影響都具有十分重要的意義，中美雙方應創造條件和氛圍，排除干擾，共同落實中美第一階段經貿協議。

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