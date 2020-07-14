【無懼打壓】華為第二季業績強勁反彈

華為周一(13日)公布2020年上半年業績，營收4,540億元人民幣(下同)，按年增長13.1%；純利為418億元，年增19.6%；純利率9.2%，去年同期為8.7%。當中，營運商業務營收1,596億元，去年同期1,465億元；企業業務營收363億元，去年同期為316億元；消費者業務營收2,558億元，去年同期2,208億元。

此外，從華為今年上半年的業績也可看出，第二季營運增長速度明顯優於第一季。第一季華為營收年增只有1%，達1,822億元；純利為133億元，按年減7.5%。以此計算，華為第二季的營收達2,718億元，年增22.7%；純利285億元，年增38.6%，兩者均出現強勁反彈。

華為表示，目前全球各國正努力面對肺炎疫情的挑戰，ICT技術不僅在防疫中發揮重要作用，也是經濟復甦的引擎，華為願意和電信營運商及各行各業夥伴共同努力，保障網絡通訊穩定，加速數碼化轉型，協助各國對抗疫情和恢復經濟發展。

面對複雜的外在環境，全球產業鏈的開放合作和相互信任愈來愈重要。華為表示，不論遇到甚麼樣的困難，都將致力履行與客戶和供應商的義務，繼續努力生存和向前發展，為全球數碼經濟和科技發展做出貢獻。

雖然華為未公布手機出貨量，但根據市場研究公司IDC的數據顯示，2020年第一季華為是全球第二大手機製造商，市佔率達17.8%，三星則排名第一，蘋果位居第三。

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