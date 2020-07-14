【大行報告】大摩上調港交所目標價至430元　評級增持

大摩稱，受益於中國經濟復甦，港交所流動性狀況改善速度快於預期。中國在經濟增速上相對於世界其他地區的領先幅度料於近期內擴大，預期會有更多全球資金湧入，同時在中國監管機構重新對信託和銀行理財產品加以限制後，中港股票互通互聯機制和即將到來的理財通料會使更多的內地資金流入香港。

該行分析師相信，上述因素不僅會支持港交所的收益增長趨近該行樂觀預期水平，而且會在一定程度上擴大其估值。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626