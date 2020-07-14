港元拆息︰1個月續跌至0.35厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至0.1厘水平，呈四連跌；1星期報0.2厘；與樓按相關的1個月再跌至0.35厘，連跌三日，創逾3年低位；3個月為0.57厘。

14/7/2020

隔夜 0.10161厘

1星期 0.20071厘

2星期 0.27571厘

1個月 0.35589厘

2個月 0.47357厘

3個月 0.57571厘

6個月 0.78893厘

12個月 1.04625厘

13/7/2020

隔夜 0.10810厘

1星期 0.22655厘

2星期 0.29929厘

1個月 0.38232厘

2個月 0.49625厘

3個月 0.60786厘

6個月 0.84482厘

12個月 1.07816厘

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