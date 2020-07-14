港元拆息︰1個月續跌至0.35厘
2020年07月14日 11:24
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至0.1厘水平，呈四連跌；1星期報0.2厘；與樓按相關的1個月再跌至0.35厘，連跌三日，創逾3年低位；3個月為0.57厘。
14/7/2020
隔夜 0.10161厘
1星期 0.20071厘
2星期 0.27571厘
1個月 0.35589厘
2個月 0.47357厘
3個月 0.57571厘
6個月 0.78893厘
12個月 1.04625厘
13/7/2020
隔夜 0.10810厘
1星期 0.22655厘
2星期 0.29929厘
1個月 0.38232厘
2個月 0.49625厘
3個月 0.60786厘
6個月 0.84482厘
12個月 1.07816厘
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