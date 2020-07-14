【高盛推介】阿里京東急　趁機留意熱門高槓桿認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：納指周一(13日)先高後低，最終下跌逾2%，阿里巴巴在美國下跌3.5%，加上日前有消息指阿里年度財報顯示，截至本月2日，阿里創始人馬雲持股比例從去年11月來港第二上市時的6.1%，下跌至4.8%，聯合創始人蔡崇信同期持股比例亦由2%減至1.6%。

阿里股價周二(14日)早段明顯回吐。

近日資金積極流入阿里認購證，以過去5個交易日計，有約5,100萬港元流入，是同期最多資金流入的相關資產。

隨着阿里股價的急跌，投資者有必要再審視市場上的產品，因現時部分成交活躍的阿里認購證行使價於288元之上，已經超過20%價外，投資者宜考慮其他較貼價的產品。

另一電商股京東集團同樣回吐深，周一晚美股下跌超過5%，港股現同樣曾下跌超過6%。

以過去5個交易日計，有約700萬元流入京東認購證。

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