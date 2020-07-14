【高盛推介】阿里京東急 趁機留意熱門高槓桿認購證
2020年07月14日 11:30
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：納指周一(13日)先高後低，最終下跌逾2%，阿里巴巴在美國下跌3.5%，加上日前有消息指阿里年度財報顯示，截至本月2日，阿里創始人馬雲持股比例從去年11月來港第二上市時的6.1%，下跌至4.8%，聯合創始人蔡崇信同期持股比例亦由2%減至1.6%。
阿里股價周二(14日)早段明顯回吐。
近日資金積極流入阿里認購證，以過去5個交易日計，有約5,100萬港元流入，是同期最多資金流入的相關資產。
隨着阿里股價的急跌，投資者有必要再審視市場上的產品，因現時部分成交活躍的阿里認購證行使價於288元之上，已經超過20%價外，投資者宜考慮其他較貼價的產品。
投資者如看好阿里可留意中期貼價高槓桿阿里購證(15284)，行使價249元，2020年9月29日到期，實際槓桿7.4倍，比行使價288元以上的產品更高，是更合適的選擇。
中年期輕微價外選擇可留意阿里購證(14430)，行使價265.2元，2020年12月24日到期，實際槓桿6.2倍，，亦是現時最活躍的條款之一。
中長期低面值證則可留意阿里購證(15841)，行使價260.8元，2021年4月23日到期，實際槓桿5倍，中長期、低面值。
另一電商股京東集團同樣回吐深，周一晚美股下跌超過5%，港股現同樣曾下跌超過6%。
以過去5個交易日計，有約700萬元流入京東認購證。
投資者如看好京東，可以行使價240至260元之間、兩個月期以上作為篩選條件，選擇中期輕微價外證，並留意當中槓桿較高、街貨較低的京東購證(14647)，行使價259.88元，2020年12月31日到期，實際槓桿4.6倍。
稍為價外、中長期的選擇則可留意京東購證(14845)，行使價279.88元，2021年2月26日到期，實際槓桿4.4倍，中長期、低面值、高敏感度。
高盛其他產品條款：
阿里沽證(15672)，行使價216.97元，到期日2020年10月6日，實際槓桿7.8倍。
阿里牛證(53443)，收回價228.18元，行使價226.18元，槓桿比率15.1倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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