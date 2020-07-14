發改委：截至6月底已簽約PPP民間投資項目1677個

中國國家發改委，根據全國PPP項目信息監測服務平台數據，截至今年6月底平台已簽約項目中民間投資項目共1,677個，佔全部已簽約項目的43%；其中，民營企業單獨中標項目831個，聯合體中標項目中民營企業控股項目846個。

今年1至6月，各地新增已簽約項目144個，其中民間投資項目28個；期內各地新增PPP項目373個。分地區看，湖南省、江西省、貴州省新增項目較多。分行業看，城市基礎設施新增項目最多，達127個；農林水利、社會事業、交通運輸、環保等行業新增項目數較多。

從前期工作情況看，新增項目中已通過項目審批、核準或備案，以及可行性論證、實施方案審查的重點推進項目173個。從落地實施情況看，新增373個項目中已簽約項目144個。

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