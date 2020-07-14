中國經濟：上半年日均新增逾百遊戲企業

內媒引述天眼查專業版數據顯示，內地目前約有26萬家企業名稱、經營範圍或品牌名稱含「遊戲」，且企業狀態為在業、存續、遷入、遷出的企業(以下簡稱「遊戲相關企業」)。從地域分佈來看，遊戲相關企業數量排在前三的省份是廣東、江蘇和湖北。其中，廣東省的遊戲相關企業總數近9萬家，佔比高達34.6%。

從行業分類上看，43%的遊戲相關企業為信息傳輸、軟件和信息技術服務業，20%為文化、體育和娛樂業。值得注意的是，近六成的相關企業註冊資本在200萬以下。

此外，近十年以來，遊戲相關企業(全部企業狀態)的年度註冊增速呈波動上漲態勢，2017年增速到達高峰，為21.95%，2019年全年新增遊戲相關企業超6.5萬家，為歷史新增數量最多的年份。

以工商登記為準，天眼查專業版數據顯示，今年上半年新增遊戲企業超過2.2萬家，平均每天新增122家。其中，4月是新增遊戲相關企業最多的月份，共成立5,613家企業，按月增長59%。

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