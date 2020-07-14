新冠肺炎：標普下修新興市場增長預測　GDP睇跌4.7%

外媒報道，國際評級機構標普全球(S&P Global)表示，受新冠肺炎疫情影響，下修新興市場經濟增長預測，今年平均國內生產總值(GDP)估計將下跌4.7%，2021年將增長5.9%，並警告所有新興國家將留下永久傷疤。標普表示，下修預測主要反映許多新興市場的疫情持續惡化，對國際貿易造成的衝擊將超過4月時的預測。

當中，以拉丁美洲下修幅度最大，今年GDP料將大跌7.4%，區內的最大經濟體巴西今年GDP將重挫7%。

亞洲方面，印度因難以遏阻疫情擴大、欠缺應對政策，自4月1日起的財政年度經濟料萎縮5%。至於中國今年GDP估計將溫和增長1.2%，明年可望急升7%，主要受惠於強勁的激勵性支出、強韌的電子製造業及服務業逐漸復甦。

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