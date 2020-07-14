新冠肺炎：星馬擬為商務旅遊提供綠色通道

消息指，馬來西亞及新加坡已同意，開始為長期通行證持有者及基本商務和公務旅行者，實施雙向綠道和通勤安排，目標是在8月10日制定必要的系統和流程。

馬來西亞與新加坡外在周二(14日)發出聯合聲明，擬於8月10日為兩國政府的有關機構提供機會，以最終確定這兩項倡議的標準作業程序和所需的要求，衛生協議和申請流程將在實施前10天公佈。

互惠的綠色小道將允許兩國之間出於基本業務和公務目的旅行。符合條件的人必須遵守​​措施，包括參加新冠肺炎測試並提交行程。

定期通勤安排將使在另一國擁有長期移民通行證以用於商業和工作目的的新加坡和馬來西亞居民進入該國工作。

聲明指出，兩國居民在互相領域工作至少連續三個月後，可以返回本國進行短期假期，然後重新返回工作位，可至少連續三個月繼續工作。兩國還同意制定其他跨境通行計劃，例如出於工作目的為兩國旅客提供每日跨境通勤方案，這將考慮到兩國所需的衛生協議和可用的醫療資源，以確保雙方公民的安全。此舉將促使雙方逐步恢復跨境人與人之間的互動和經濟交流。

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