【瑞通推介】ATMX回吐　資金撈牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：疫情在美國持續惡化，加州州長下令撤回經濟重啟計劃，加上投資者觀望美企業績，道指隔晚收報26,085點，升10點或0.04%。

恒指周一(13日)曾升破26,100點，最終收升44點或0.1%，報25,772點。周二(14日)早段一度回落逾500點，曾回至25,300點以下。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾860萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,600萬元，反映投資者看淡後市走勢。周一其牛證街貨重貨區為收回價24,900至24,999點，而熊證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點。

汽車股周一集體上揚，其中，計劃回歸上海科創板上市的吉利汽車，周一曾抽升一成至19.36元，創兩年高，收市維持8.3%的升幅，報19.06元，為表現最佳藍籌股。有券商指，吉汽在疫情下汽車銷售的復甦速度超過市場預期，同時A股上市以及與富豪汽車的潛在合併，是觸發估值重估的主要因素。吉汽周二早段曾挫逾7%，低見17.6元。周一有超過1,800萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有近100萬元淨流入。

美團點評周一於203至212元之間上落，收報206元，下跌1%。有券商上調美團的外賣業務收入預測，上調其目標價50%至240元。該股周二早段曾挫近一成，低見186.1元，其後維持近4%的跌幅，徘徊在200元附近徘徊。周一有約4.4億元北水淨流入美團。輪證資金流方面，周一有逾1,200萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有逾500萬元淨流入。

受創辦人馬雲和其他管理層減持影響的阿里巴巴，周一好淡爭持，收跌0.3%於254.4元。周二早段捱沽，曾挫逾6%，低位回落至238.4元以下。超過3,300萬元在周一淨流入其好倉，淡倉同日有逾170萬元淨流入。

中國建材集團與百度簽署戰略合作協議，將在智慧物流、人工智能等多個領域開展合作。中國建材周一結束4日跌勢，收升3.3%於8.85元，一舉重越10天、20天和100天線，但高位受制於9元關口阻力。股份周二早段逆市大致靠穩，升約1%，曾升穿9元水平。周一有逾460萬元淨流入其好倉。

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