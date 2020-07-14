港股格局：曾永堅料港股升勢未完

港股周二(14日)早間下挫逾500點，圓通環球金融集團行政總裁曾永堅表示，港股下跌受美股納指回落影響，市場關注新一輪疫情發展，美國疫情情況高踞不下，而香港方面則擔心第三波疫情有擴散迹象，納指因而借勢回落，港股亦有技術性調整需要。另一方面，市場擔心美國針對香港的自治法案會否有較市場預期影響較大的制裁措施，在各種因素下構成心理影響。

恒指在25,000點的20天線水平短線有技術支持，港股升勢尚未完結，原因是全球資金氾濫，中國人民銀行實施寬鬆貨幣政策，還有全球對中國下半年的經濟復甦充滿信心，他相信港股回調後會有更多資金吸納港股。

他指資金重新經濟股逐漸回流到其他板塊，如汽車和內需等，資金尚未正式沽貨離場，預料大市回落後，下一輪將會流向科技和醫療股，投資者可以趁回落吸納這類板塊。

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