【高盛推介】美團跌穿200元大位 順勢撈Call
2020年07月14日 12:16
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高盛(亞洲)有限責任公司：受納指回落的影響，科技股普遍回吐，而且跌幅較大市深，美團點評跌至200港元之下，挫超過4%。
早前美團股價走勢強勁，資金已經在高位部署淡倉，以過去5個交易日計，美團認沽證有約1,800萬元流入，是同期最多資金流入的認沽證。周二(14日)早股價回落至200元以下，即市見資金重回其認購證捕捉股價反彈。
現時市場上大部分美團認購證面值都於0.25元以上，令其敏感降低，投資者如計劃部署低面值高敏感度的產品，可留意美團購證(16145)，行使價250.88元，2021年1月11日到期，實際槓桿5.3倍。
較貼價的選擇則可留意美團購證(15088)，行使價211.08元，2020年12月4日到期，實際槓桿5倍。
牛證則可留意美團牛證(59529)，收回價184.18元，行使價181.18元，換股比率100，槓桿比率11倍，市場上槓桿次高的美團牛證。
相反，投資者如看淡美團，可留意中期價外沽證(15673)，行使價166.56元，2020年12月10日到期，實際槓桿4.4倍。
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