人民幣速遞：分析料短期續於7算徘徊

中美關係再添變數，風險胃納承壓拖累人民幣匯價回軟，在岸人民幣(CNY)最新報7.0104兌每美元，按日跌73點子，離岸人民幣(CNH)則報7.0124，每百港元兌90.4元人民幣。有交易員稱，於7.012附近看到少數國有大行沽售美元，限制人民幣進一步跌幅。

中信證券固收研究主管明明指出，對於目前內地情況，過強或過弱的人民幣匯率均非最好選擇，保持匯率在合理範圍內相對穩定，或更有利資本市場和經濟整體，料未來人民幣匯價或以7為中樞，並於可控範圍內上落。

華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，美國否定中國對南中國海的主張，反映兩國衝突升溫，加上市場對美國疫情的擔憂，支持避險貨幣美元整固，導致人民幣窄幅波動。惟只要中美衝突不波及第一階段貿易協議，短期内人民幣或續於7算左右徘徊。

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