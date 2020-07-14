【全球救市】歐元區集團總裁敦促盡快達成復甦基金協議

新冠肺炎疫情持續肆虐，周一(13日)為Mario Centeno最後一天擔任歐元區集團總裁，他在卸任前敦促歐洲領導人非常需要就擬議的復甦基金達成協議，期望可在本周或最遲在本月底達成有關協議，以幫助增強投資者信心。

歐盟的復甦計劃提案，包括向政府分配5,000億歐元的撥款和2,500億歐元的貸款。歐盟領導人將於7月17日舉行峰會。

歐盟委員會7月7日表示，由於解除防疫封鎖的進展緩慢，歐洲經濟今年將遭受比此前預計更大的損失，而且需要更長時間復甦。歐盟委員會現在預測今年歐元區經濟將收縮8.7%。

愛爾蘭的Paschal Donohoe將繼任為歐元區集團總裁。

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