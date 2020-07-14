環聯調查：疫情期間香港疑似數碼詐騙交易降10%

個人信貸機構環聯發表香港網上詐騙趨勢的季度調查，發現在全球疑似詐騙交易增加時，源自香港的案例不升反跌。另外，調查顯示Y世代是香港新冠肺炎騙案的頭號目標。

環聯分析以企業為目標的詐騙趨勢，以反映新冠肺炎期間不斷轉變的經濟環境。環聯以世界衞生組織宣布新冠肺炎為「全球大流行」疫症當日，即2020年3月11日，為分析的基礎日期。相較全球疫情爆發前(1月1日至3月10日)，環聯發現自疫情爆發後(3月11日至4月28日)，源自香港的疑似數碼詐騙交易下降10%，而同期全球的數量卻上升5%。

環聯全球詐騙及身分認證解決方案高級副總裁Shai Cohen表示，鑑於全球有數十億人被迫留在家中，各行業的營運已受到史無前例的干擾。現時，大量的交易已轉移到網上進行，騙徒試圖乘虛而入，企業必需作出相應措施，而能夠善用預防詐騙工具，加強騙案識別和提供流暢體驗的企業將可脫穎而出。

環聯分析多個行業的疑似詐騙行為，在全球疫情爆發前後的變化，數據顯示，香港的數碼詐騙不法份子主要以電訊及金融服務公司為目標，與全球的結果非常相似，詐騙案類型大多以信用卡詐騙及身份竊取。

環聯香港區行政總裁林嘉儀表示，當香港整體的疑似網上詐騙案數目下降時，部分行業的數字卻大幅高於全球數目，證明香港的騙徒以數個行業為目標。在全球層面，數據顯示騙徒大多針對數碼化發展較快、並涉及大量金融交易的行業。然而，騙徒的目標行業普遍在疫情期間具備較完善的應對措施。

她又提及，在香港，超過1/3的Y世代(泛指於1981至2000年出生的人)，曾成為數碼詐騙的目標，相較於僅略多於兩成的嬰兒潮世代(年齡介乎56至76歲)為高。不僅如此，調查亦發現香港的Y世代是眾多在疫情期間受到最大財政壓力的其中一群。

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