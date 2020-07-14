瑞幸董事會完成重組　成員大執位

已被納斯達克除牌的瑞幸咖啡周一(13日)晚上公布人事變動，前代理首席執行官郭謹一被任命為新任行政總裁(CEO)兼董事長。包括時任董事長陸正耀在內的四名董事被罷免，同時再增加四名獨立董事。

據公告，7月5日舉行的特別股東大會上，投票通過委任楊潔(Jie Yang)及曾穎(Ying Zeng)為獨立董事的議案，至於陸正耀、黎輝、劉二海、邵紹鋒則被解除董事會董事職務。於7月12日召開的董事會會議上，查楊(Yang Cha)和劉峰(Feng Liu)獲委任為獨立董事。董事會成員維持8位，包括3位管理董事及5位獨立董事。

另據內媒引述消息指，今年上半年瑞幸一直優化門店，一改此前大舉擴張戰略。經過此前一段時間門店優化、優惠券折扣調整等，瑞幸上月近半門店已經實現盈虧平衡。此外，瑞幸新的董事會確定後，馬上會有新的會計事務所入場，會重新審計並對外披露瑞幸2019年財報。

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