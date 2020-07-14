新冠肺炎：紐約梅隆投資看好亞股 推薦中韓台菲市場
2020年07月14日 14:09
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(Getty Images圖片)
外媒報道，紐約梅隆投資管理公司認為，鑑於亞洲地區在應對疫情方面的經驗以及財政政策空間，新興市場投資者可以買入亞洲股票。
該行投資策略師Lale Akoner認為，在疫情的背景下亞洲市場相對安全。亞洲區以往在應對如「沙士」等嚴重疾病方面擁有更為豐富的經驗，相信他們擁有健全的網絡和應急方案。
Akoner稱，新興市場股市中，亞股在疫情蔓延期間表現更佳。紐約梅隆投資管理尤其看好中國內地、南韓、台灣和菲律賓的股票，這些地區有利的債務與國內生總值(GDP)比率使其可以出台進一步的刺激措施來減輕經濟損失。
不過，Akoner警告部分新興市場政府可能會在貨幣政策獨立性方面作出讓步，上周宣布債務貨幣化計劃的印尼風險非常高。
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