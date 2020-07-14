咁快散水？半個交易日外資淨賣出A股逾百億人幣

財經傳媒彭博報道，在全球疫情持續之際，中美緊張局勢的升級讓近期強勢的股市波動加大。昨晚(13日)美股納指自紀錄高位回調、中概股下挫之後，今日(14日)大中華科技股亦遭拋售，拖累股市走低。

全球局勢的負面消息下，外資出逃A股明顯。彭博數據顯示，截至上午交易結束，外資淨賣出A股超過100億元人民幣，邁向逾4個月來最大淨賣出金額。

恒生指數今日最多下跌2%，股指來到逾一周盤中低位。增長股居多的深圳創業板指數一度下挫近2.9%，領跌A股主要股指，滬綜指下跌1.1%。中港兩地科技板塊跌幅居前，恒生綜指資訊科技業指數跌逾4%，滬深300信息技術指數跌2.3%，這兩個指數今年漲幅都已超過40%。

美國否定中國對南中國海的廣泛主張，令中美緊張局勢升級，隨後中國敦促美方切實恪守在南海領土主權問題上不持立場的承諾。此外，新冠疫情全球累計病例超過1,300萬，由於擔心復燃的疫情失控，香港政府也收緊社交疏離措施。

報道引述銀河國際研究部主管王志文表示，中港股市前期積累了太多漲幅，最近中港市場換手率不低，這個情況下很容易出現回調，特別是科技這些熱門板塊獲利了結的勢頭更加明顯。觸發因素可能是中美關係的負面消息，中國監管層也會吸取2015年的教訓。如果漲得太快，市場也會擔心有更多降溫的措施。

王氏指出，香港疫情的反彈，將會更多影響本地地產和消費股；此外6月底至今的水患可能會影響一些中國經濟活動，需要觀察後再做評估。

滬綜指7月已上漲逾14%，在全球主要股指中表現最佳；恒生中國企業指數也上漲逾6%，居於前列。滬深兩市成交額今日不到半個交易日就突破萬億元，已是連續9個交易日在該水平之上。

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