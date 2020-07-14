外媒：儲戶信心脆弱　內地部分小型內銀遇考驗

財經媒體彭博報道，中國銀行業不良貸款率持續攀升，且問題金融機構風險處置事件多增，令部分小銀行儲戶對銀行體系的信心遭遇考驗，可能給小銀行帶來更多不確定性。

在過去一個月左右的時間內，因「銀行現金不足」等謠言，山西陽泉銀行、河北保定銀行和衡水銀行接連發生儲戶集中提款事件。與此同時，銀保監會最新數據顯示，截至6月底，中國銀行業不良貸款率較年初上升0.08個百分點，達到2.1%的逾11年高位。

中金公司銀行業分析師張帥帥在採訪中稱，這主要還是反應投資者(儲戶)教育的過程，這兩年隨着中小銀行風險事件陸續暴露，儲戶對銀行原來基本無風險的認知發生了動搖。

去年也曾發生過類似小銀行因流言遭擠兌的事件。銀保監會新聞發言人上周亦警示商業銀行不良資產上升壓力加大的風險，稱當前不良貸款並未充分暴露，且部分機構撥備不達標，存在超過3,500億元人民幣(下同)的缺口。

據銀保監會數據，截至5月底，城商行和農商行管理的資產規模均已超過39萬億元，合計佔銀行業總資產比重約26%。假設住戶存款分布亦符合該比例，彭博根據央行住戶存款數據計算，存放在這類小銀行的居民存款數額超過20萬億元。

張帥帥並指出，儘管在已經出現風險的銀行後續處置過程中，居民存款並未遭受任何損失，但謠言依然會引發銀行的流動性風險。中國大量的商業銀行中，確有部分存在公司治理、盈利能力薄弱等問題，政府主動推進一些區域性銀行重組和處置化解是一個好的選擇。

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