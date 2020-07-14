全球經貿戰：內地6月大豆進口創紀錄

財經媒體彭博報道，中國內地在6月份進口創紀錄數量的大豆，期間壓榨商加大在巴西的採購。隨着肉豬養殖進一步恢復，對飼料的需求加大，中國企業趁機採購低成本的大豆。

據海關數據，中國6月進口1,120萬噸大豆，幾乎是去年6月650萬噸的兩倍，也高於5月份的940萬噸。上半年進口量按年增長18%，達到4,500萬噸。

隨着巴西大豆增產及該國貨幣今年較早前貶值，壓榨商積極在巴西採購，強勁進口的勢頭預計持續到8月份。不過，隨着巴西供應枯竭且價格對美國的競爭力下降，中國已轉向購買美國供應來滿足第4季的需求。

由於中國在第一階段貿易協議中，承諾要購買更多的美國農產品，因此已增加了大豆及其他農產品的進口。

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