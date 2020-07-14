【旅業蕭條】美國航空業料快公布裁員　恐涉十萬人以上

全球疫情持續升溫，美國航空業勢引爆裁員潮。外國傳媒報道，繼聯合航空(United Airlines)後，美國航空(American Airline)周一(13日)警告，將提出機師放無薪假的計劃，西南航空(Southwest Airlines)也警告不排除大規模裁員。

聯合航空上周宣布，已通知36,000名員工，即近半數美國員工可能要在10月放無薪假。該計劃涵蓋多達15,000名空中服務員、11,000名地勤服務人員、5,500名飛機維修人員，以及2,250名機師等。

美國航空日前已向15,000名機師提出提前退休計劃，料本周也將發出正式通告，要求更多機師暫時放無薪假，暫未知確實人數。該航空公司月初曾表示，今年秋季多出來的人手可能高達20,000人，其中包括8,000名機師。

西南航空周一也警告，如果載客量未見大幅改善，將不排除進一步炒人。該公司已通知員工最遲於周三(15日)決定是否參加自願離職計劃。行政總裁在電郵中表示，因經營環境惡化，公司可能要求員工放無薪假或接受遣散。

美國航空業接受政府資金援助的條件之一，是承諾在今年10月1日前不會裁員，並規定航空公司必須提前60日公布裁員計劃。因此，若業界有需要裁員，近期會陸續公布詳情。此前Cowen曾估計，美國航空業到今年底時將裁減15萬至20萬人，遠超4月時的預測。

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