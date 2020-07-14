高力國際料今年甲廈跌租14%　舖租大挫三成

受新冠肺炎疫情及經濟下滑影響，香港樓市步入調整階段，商業及舖位租金受壓。據高力國際發布的第二季報告，估計今年全年甲級寫字樓租金將下跌14.2%，一線街舖租金跌幅料高達33%。

由於經濟在疫情期間受挫，導致租客提出減租要求，部分公司希望縮減規模，而空置率上升，亦令寫字樓租金回落。據該行數據，截至今年6月20日，尖沙咀甲廈平均呎租按季跌7.2%最多，今年累積跌幅約13.5%。至於灣仔及銅鑼灣，和中環及金鐘亦按季跌6.9%及5.6%。

高力國際預計，今年將以中環及金鐘寫字樓租金跌幅最大，料全年下挫約18%，其次尖沙咀區則睇跌16%。該行續指，現時部分中小企、從事採購及航運行業的公司，交租能力較以往弱，出現業主向租戶追討租金情況，但認為屬個別例子。

此外，零售市道於第二季持續受壓，一線街舖租按季下跌約9.3%，上季以中環跌14%最多，銅鑼灣、尖沙咀及旺角跌幅介7.7%至8.6%。該行認為，零售業至年底依然是困難重重，需要更長時間才能回復正常，預計全年一線街租金大跌逾三成。

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