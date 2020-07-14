歐股三大指數早段偏軟　Swatch反覆靠穩

世界各地新冠肺炎病例激增，歐洲股市跟隨外圍偏軟，當中，英股跌1.03%；德股跌1.68%；法股跌2.01%。世界衞生組織(WTO)警告，不少國家抗疫朝錯誤的方向前進。

個股方面，英國安全設備製造商Halma警告，其全年利潤將低於早前的指引，拖累股價下跌5.4%。

瑞士鐘錶品牌Swatch於截至6月底止上半年錄得經營虧損3.27億瑞郎(約27億港元)，是歷來首次「見紅」，虧損幅度亦較市場預期的1.6億瑞郎多近一倍。不過，該公司預期，隨着各國放寬封鎖措施，全年將錄得盈利，並指6月份已回復有錢賺，主要受惠於內地被壓抑的需求，當地5月和6月銷售均呈雙位數增長。Swatch股價反覆升0.15%。

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