中美科技戰：美國未必贏　人工智能關鍵在「數學人才」

人工智能(AI)產業成為中美科技爭霸焦點所在，美國學者Michael Auslin表示，AI的基礎在數學，但美國不重視培育數學人才，若不認真補救，很可能在這場競賽中輸給中國。

Auslin指出，世界頭號AI強國將有能力決定全球金融、商業、電訊通訊、戰爭與運算。AI霸權的競賽或許已成為美國和中國權力競逐中最顯眼的一面。

這些年美國的企業、大學、智庫和政府投入數百篇政策文章討論AI發展，但Auslin指出，AI不是投入大筆經費就能發展，如果相關的基礎數學無法維持優勢，再多的研究報告都是空談。

然而，目前的情況是，美國未能在適當數學領域訓練出足夠多的美國人，以維持AI優勢地位。數據顯示，15歲美國學生的數學能力在經濟合作與發展組織(OECD)對各國學生的數學測評中，排名低於平均水平。

在2017年美國的電腦科學系中，有超過64%的博士候選人與將近70%的碩士生是「外國人」，一半的數學博士學位授予「非美國公民」。在這些外國學生中，中國和印度學生佔大半，他們有些人會留在美國工作，但有很多會回國幫助他們國家的科技業。

近年從美國政府到民間顧問等都警告，中國公、私方面對AI野心勃勃的投資正威脅美國的領先地位，同時吸取了來自美國的知識，中國籍的工程師在美國引發安全風險的疑慮。然而，中國在AI科技迅速迎頭趕上美國，卻鮮少有人評論是因「數學能力推動了相關發展」。

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