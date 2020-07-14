【fb直播】新經濟股回吐吼位買？

內地6月進出口數據好過預期，但無力撐住中港股市，恒指周二(14日)跟隨外圍插水，跌穿十天線(約25,639點)，最多曾挫逾500點，但近尾市跌幅略為收窄，使唔使驚住？

另外，本周焦點之一是美股藍籌季績期，市場預期季度盈利是12年來最差，會否令大市進一步受壓？

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