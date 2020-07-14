【市後重點睇】離岸人幣低見7.0229 油價偏軟

美匯指數企96.62，離岸人民幣(CNH)低見7.0229，港匯見7.7506，美元兌日圓反覆處107.27，歐元報1.1338，英鎊企1.2523。金價仍守1,800美元。布油跌至42.21美元，紐油低企39.49美元。道指期貨升36點。

●市後關注點

-17:00 歐元區5月工業生產

-20:30 美國6月消費物價指數(CPI)

-【趕盡殺絕】憂政府全面禁堂食，餐飲股受壓。

-A股快報：口罩批發價較高峰暴跌九成，相關股份跌停。

●亞洲股市：日股收跌197點，韓澳股齊偏軟。

●新冠肺炎：

-星馬擬為商務旅遊提供綠色通道。

-標普下修新興市場增長預測，GDP睇跌4.7%。

-新加坡次季經濟陷技術性衰退，預示亞洲再現金融危機？

-英國5月份GDP輕微增長1.8%。

-金管局明起暫停收銀車服務。

●【全球攬炒】英國單車廠Halfords擬關閉最多60間舖。

●中國經濟：上半年日均新增逾百遊戲企業。

●發改委：截至6月底已簽約PPP民間投資項目1677個。

●【無懼打壓】華為第二季業績強勁反彈。

●中美金融戰：傳華府擬取消中企赴美上市審計協議。

●中國經濟：6月出口按年增長4.3%，進口升6.2%。

●內地6月原油進口創紀錄，船隻排長龍等卸貨。

●全球經貿戰：內地6月大豆進口創紀錄。

●Swatch上半年「見紅」，加快永久關閉香港零售店。

●【旅業蕭條】美國航空業料快公布裁員，恐涉十萬人以上。

●外媒：儲戶信心脆弱，內地部分小型內銀遇考驗。

●負利率時代？英債息低過日本。

●【大行報告】大摩上調港交所目標價至430元，評級增持。

●全球經貿戰：中國指仍在履行與美貿易協議。

●【港匯危機】傳美國制裁中國手段，將排除打擊聯匯。

●高力國際料今年甲廈跌租14%，舖租挫三成。

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