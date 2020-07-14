Apple或因採購不足OLED 須向三星補償74億

外國媒體報道，蘋果公司(Apple Inc.)或因向三星電子購買的OLED屏幕低於必須量，向三星一次過支付了9.5億美元(約74億港元)的補償。

三星今年第2季初步財報顯示，該公司的營業利潤包括「與顯示器業務相關的一次過收益」，但並未指出細節。然而，其整體營業利潤按年增23%，但顯示器業務的收入按年減7%。

據面板供應鏈顧問公司DSCC引述消息人士指出，蘋果公司因向三星購買的OLED量不足，須向三星支付9.5億美元，這也將三星的顯示器業務從可能的營運虧損轉為盈利。

報道指出，蘋果公司和其許多供應商都有最低限度購買協議，此舉則可能降低零部件的單位價格。事實上，蘋果公司的供應鏈和需求，在今年都受到疫情影響，說明為何蘋果公司訂購的OLED面板數量，低於最初預期。

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